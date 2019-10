Neymar si è di nuovo infortunato e con il ko nell'ultima amichevole del Brasile ha raggiunto quota 16 stop negli ultimi 6 anni. La sfortuna continua a perseguitare la stella del PSG che sarà costretto ancora una volta a rimanere lontano dai campi da gioco.



Per sua fortuna, secondo quanto riportato da O Dia in Brasile Neymar sa come consolarsi. L'attaccante ha infatti iniziato una nuova storia d'amore con la bellissima Natalia Barulich, storica ex-fidanzata del cantante colombiano Maluma. I due sono stati avvistati insieme a Parigi e si frequentano da alcune settimane anche se ancora non hanno reso pubblica la storia d'amore.



Noi però vi mostriamo le foto della splendida Natalia nella nostra gallery.