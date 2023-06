Neymar Jr. dopo aver chiesto pubblicamente scusa alla compagna Bruna (da cui ha avuto da poco un figlio) per i tradimenti passati, finisce di nuovo nei guai per.... lo stesso motivo.



La modella Celeste Bright ha infatti condiviso alcuni dei messaggi privati che gli sono stati inviati proprio da Neymar, commentando: "Non sapevo chi fosse questa persona prima di tutto questo. Sono stanca di leggere messaggi del genere da parte di uomini che hanno mogli o fidanzate. Non è l'unico. Penso che anche le altre ragazze dovrebbero dare più voce a queste cose. Ragazzi, siate migliori, perché ci meritiamo il meglio".



Eccola nella nostra gallery.