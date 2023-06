Se Neymar dovesse lasciare il Psg non lo farà per andare al Barcellona. Ad assicurarlo è Xavi, tecnico dei blaugrana: "Le voci su di lui mi stupiscono - le parole dello spagnolo -. Non è nei nostri programmi. Lo apprezzo ma ci sono altre priorità. L'area sportiva conosce i nomi di chi dobbiamo prendere".