Due foto postate sui profili instagram di Neymar prima e di Emily Ratajkovski poi, hanno scatenato numerosi gossip che hanno subito fatto il giro del mondo. I due hanno relazioni avviate, con la bellissima modella americana che si è anche da poco sposata in gran segreto.



Cosa c'è sotto questo doppio scatto? La risposta è semplice ed è un progetto di lavoro che vede entrambi come testimonial del brand di moda Replay. Il calcio questa volta non c'entra, l'attaccante brasiliano del PSG sta sfruttando la sua immagine. Nulla di più semplice, come mostrarvi la bella Emily nella nostra gallery.