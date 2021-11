L'assenza di Neymar nell'ultima gara tra Brasile e Argentina ha scatenato le polemiche. L'attaccante del Psg si è fermato per un problema all'adduttore dopo la gara con la Colombia, ma secondo la trasmissione brasiliana 'O donos da bola' il giocatore il giocatore avrebbe passato il post partita della gara con la Colombia in uno dei più famosi bar di San Paolo, senza preoccuparsi delle sue condizioni fisiche: "Ha ballato con un cappello da cowboy, se hai un problema agli adduttori non ce la fai".