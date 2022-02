"Ho fatto di tutto per tornare al Barcellona". Neymar ammette tutto. L'attaccante del PSG è stato ospite di 'Fenomenos', podcast e programma YouTube con cui collabora Ronaldo Nazario, e ha spiegato: "Ho provato di tutto per tornare al Barça, ma non è stato possibile, non ce l'ho fatta. Messi ha avuto la possibilità di venire al PSG, è un amico e sono molto contento che sia venuto".



FUTURO - "Voglio davvero giocare di nuovo per il Santos . Quello che mi manca davvero è giocare in città, mio ​​Dio, quello stadio meraviglioso.... Non lo so. Ho dei dubbi al riguardo. Non so se lo farò. giocherò in Brasile. Mi piacerebbe giocare nella MLS, in realtà. Mi piacerebbe giocare lì per almeno una stagione. Perché? La loro stagione è più breve, quindi avrei tre mesi di vacanza. Giocherei molti di più anni".



CARRIERA NON MOLTO LUNGA - "Scherzo con i miei amici sul fatto che andrò in pensione quando avrò 32 anni. Ma è solo uno scherzo. Non lo so. Sinceramente, Giocherò finché non sarò stanco mentalmente. Se la mia salute mentale va bene e anche il mio corpo... Fisicamente penso che durerò ancora qualche anno. Ma la mia salute mentale è la cosa più importante. Il mio contratto col PSG durerà fino a 33 anni. Quindi giocherò almeno fino ad allora".