Neymar, stella del Paris Saint-Germain, che ha ieri festeggiato 28 anni, parla al sito ufficiale della Fifa: "Mbappé? E' un fenomeno e ha tutto per diventare il miglior giocatore al mondo. E' un grande onore per me essere un suo compagno di squadra e il nostro rapporto è ottimo anche al di fuori del campo. Però giocare con Messi è stato qualcosa di unico. Lui è il migliore della storia e negli anni di Barcellona siamo diventati amici".



SUL PSG - "Non credo che quella attuale sia la squadra più forte in cui ho giocato, ma c'è un'atmosfera e una consapevolezza diversa rispetto agli altri anni. Questo ci aiuta molto nel lavoro di tutti i giorni e nel provare a raggiungere i nostri obiettivi".