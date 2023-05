L'Equipe in edicola oggi apre sull'interesse del Manchester United per Neymar, ormai separato in casa al Paris Saint Germain, come Lionel Messi.

“United, morsa su Neymar”, si legge: né il club né i tifosi sostengono più il brasiliano, e sarebbero già iniziate le trattative tra il Paris Saint-Germain e i Red Devils. Ricordiamo che Neymar è sotto contratto con il PSG fino al 30 giugno del 2025.