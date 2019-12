Neymar Santos Sr., papà del numero 10 del Paris Saint-Germain, commenta così, a Cadena Ser, le indiscrezioni sulla nuova denuncia presentata da suo figlio contro il Barcellona: "È una storia vecchia, sono sicuro che prima o poi Neymar e il Barcellona troveranno un accordo sulla buonuscita che gli spettava al momento del suo addio. Non abbiamo denunciato nessuno, né noi né il Barcellona siamo preoccupati. Si risolverà tutto. Ritorno al Barça? Non so se tornerà a giocare con Messi, oggi ha un contratto col PSG".