Una trattativa in realtà meno complicata di quanto potesse sembrare un paio d'anni fa, quando la nostalgia di Barcellona lo aveva portato quasi alla rottura col club parigino. Invece il matrimonio Neymar-Psg è destinato a durare ancora a lungo, imminente anche l'annuncio,, il vero grande obiettivo del Psg è questo al di là del riscatto di Moise Kean (che dovrebbe arrivare) o della cessione di Mauro Icardi (altrettanto probabile).. Il braccio di ferro con la dirigenza bianconera resiste, il club cerca sul mercato soluzioni per scongiurare una sua partenza a parametro zero tra un anno e allo stesso tempo per far rifiatare un bilancio che ha bisogno di 100 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno. D'altro canto Dybala tiene duro, rivendica il suo status e non è disposto ad accettare qualunque destinazione, anzi. Ponendo un paletto che va oltre il semplice progetto o la questione economica. E questo complica parecchio i piani della Juve, che pure non molla Icardi. Fino alla prossima puntata della telenovela.