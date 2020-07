Secondo il settimanale Chi, l'attaccante brasiliano Neymar avrebbe un flirt con Izabel Goulart, la compagna di Kevin Trapp, portiere tedesco ex Paris Saint Germain (ed ex compagno di squadra di Neymar) ora all'Eintracht Francoforte, con cui ci sarebbe anche in procinto di sposarsi (o era in procinto di sposarsi, il dubbio a questo punto viene spontaneo...). Trapp e la Goulart hanno trascorso la quarantena separati, dunque già questo basterebbe a confermare il gossip. Izabel fra l'altro, riferiscono le cronache rosa, è anche molto amica con Bruna Marquezine, ex fidanzata proprio di Neymar. La brasiliana Maria Izabel Goulart Dourado è una supermodella e attrice con un profilo ufficiale Instagram seguito da 4,6 milioni di followers.



