Watching @neymarjr play COD is the best thing we've seen all week

: l'attaccante delè arrivatoma non si è limitato a non presenziare alla serata di gala organizzata da France Football, come ad esempio Cristiano Ronaldo.- Nello specifico, mentre la platea di Parigi esaltava Luka Modric, il campione brasiliano del PSG era impegnato a giocare a "Call of Duty" in live streaming sul web, come si può vedere dal video: