rompe il silenzio su. Il brasiliano, tornato oggi ad allenarsi con il gruppo, non è stato convocato per la prima di campionato che vedrà i parigini impegnati domani contro il Nimes. Il ds ha poi parlato in conferenza stampa della situazione dell'attaccante, svelando per la prima volta pubblicamente l'esistenza di una trattativa per la sua cessione: "Leonardo non fa esplicitamente nomi di squadre, ma apre all'addio di O'Ney. Questa mattina il quotidiano spagnolo Sport riferiva di un'offerta delda 40 milioni di euro a stagione, ma la destinazione preferita da Neymar sembra restare il. Sullo sfondo anche la, ipotesi concreta grazie ai vantaggi del regime fiscale in Italia. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com