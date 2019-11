I rumors su un suo possibile ritorno a Barcellona non sono mai cessati e dopo un'estate infuocata e diversi summit con i dirigenti del PSG alla fine Neymar è stato "costretto" a rimanere a Parigi. I viaggi in Catalogna però non mancano e sono spesso più frequenti.



L'ultimo in ordine di tempo risale a qualche giorno fa quando l'asso brasiliano si è recato a Barcellona per presenziare alla festa di compleanno di Noa Sanz. I rumors parlando di una love story in atto con la bellissima e formosissima modella, anche se i due al momento non hanno confermato. E lei? Strega i suoi 43mila follower con scatti sempre più sexy che noi vi mostriamo nella nostra gallery.