Come riporta ESPN, durante il colloquio con Leonardo, Neymar ha ribadito l’intenzione di lasciare il PSG. Dopo sole due stagioni con più luci che ombre, la parentesi parigina del brasiliano sembra giunta al termine. Per porre la parola fine alla vicenda occorre solamente un club pronto a venire incontro alle richieste del PSG che, per il cartellino dell’attaccante, chiede 222 milioni di euro. Neymar spera che quel club sia il Barcellona.