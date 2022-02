Neymar ha recentemente dichiarato di voler chiudere la carriera in MLS per avere più tempo libero: "Mi piacerebbe giocare almeno una stagione negli Stati Uniti: lì la stagione è breve, ci sono circa tre mesi di vacanza".



Dura e stizzita la replica di Don Garber, Commissario della MLS, che a ESPN non usa mezzi termini: "Non abbiamo bisogno di portare un grande giocatore alla fine della sua carriera solo perché ha deciso di ritirarsi qui. Se non vengono a rispettare il campionato e i suoi tifosi, non li vogliamo in MLS".