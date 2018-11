Altro che stagione della rinascita, quella in Francia per M'Bayesi sta sempre più trasformando nell'ennesima stagione dei rimpianti: lo dimostra il fatto che sia stato escluso dall'ultima partita del, dove è in prestito dal Torino, per motivo disciplinari. A riportarlo è Bein Sport che spiega il motivo dell'esclusione, anche dalla panchina, dell'attaccante senegalese per la partita contro il. Il tecnico della formazione transalpina, Sabri(ex centrocampista del Parma) si sarebbe infuriato con Niang per il fatto die per questo avrebbe deciso di non convocarlo per la trasferta in Normandia.Nulla di grave rispetto a quanto combinato in passato quando indossava la maglia del(dall'incosciente tuffo in piscina direttamente dal tetto di casa, postato sui social, a quando fu fermato dalla polizia mentre, ancora diciassettenne e quindi senza patente, guidava un auto) ma per l'attaccante senegalese si tratta dell'ennesima punizione in seguito ad un comportamento quantomeno discutibile. Da diverse settimane Niang aveva perso anche il posto da titolare ed era stato utilizzato, per lo più, nei minuti finali delle varie partite del Rennes.Niang è attualmente ancora un calciatore di proprietà del, che lo ha prestato al club francese con la formula del. Un'opzione, questa, che al momento sembra sempre più difficile che il Rennes possa decidere di esercitare a fine stagione: per la società granata, quindi, il rischio concreto è quello di ritrovarsi in rosa a fine anno un giocatore che non rientra più nei piani tecnici, con un ingaggio tra i più altri (1,5 milioni a stagione) e con il valore cartellino svalutatosi.