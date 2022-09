Nico e Abde non potranno affrontare il Barcellona: come evidenzia Mundo Depotivo, i blaugrana hanno inserito la "cláusula del miedo" ("clausola della paura") negli accordi che hanno portato i due giocatori in prestito rispettivamente al Valencia e all'Osasuna. Qualora i due club decidessero di schierarli ugualmente, dovrebbero pagare al Barça una somma concordata. Questa clausola è vietata nelle competizioni internazionali.