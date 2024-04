Nico Gonzalez, rabbia dopo Atalanta-Fiorentina: attacco ad arbitro e Var sui social

L'batte lae vola in finale di, dove affronterà la Juventus, ma non mancano polemiche dopo la semifinale del Gewiss Stadium.Recriminano i toscani per alcuni, recrimina soprattuttoche dopo le proteste in campo rincara la dose sui social con un- L'argentino ha pubblicato una story su Instagram con il fermo immagine di due episodi discussi in Atalanta-Fiorentina. Il primo e maggiormente evidenziato è il contatto in area nel primo tempo proprio tra Gonzalez e il portiere atalantino, che nel tentativo di allontanare il pallone in presa alta: l'arbitro La Penna non è intervenuto e non lo ha fatto neanche la Sala VAR per concedere il rigore alla viola.

L'episodio è stato zoomato da Nico per rendere chiaro il messaggio:, ribadite le proteste già fatte in campo.- Le recriminazioni di Nico Gonzalez però non si limitano solo alla mancata concessione del calcio di rigore, l'argentino nell'angolo basso dell'immagine si sofferma anche sul gol che ha deciso la qualificazione a favore dell'Atalanta:al quinto minuto di recupero del secondo tempo (seguita poi al 98' da quella di Pasalic per il 4-1 finale).

: il giocatore della Fiorentina ha postato il fermo immagine dell'azione, dove l'attaccante nigeriano dell'Atalanta appare davanti a tutti, anche se la prospettiva non è delle migliori per giudicare. L'azione è stata controllata dal VAR e, da protocollo, si tratta di una decisione oggettiva: il gol di Lookman era stato in un primo momento annullato, quindi convalidato.- Nella conferenza stampa andata in scena al Gewiss Stadium al termine di Atalanta-Fiorentina, il tecnico violaaveva già parzialmente criticato l'operato degli arbitri: "Secondo me ci sono due episodi dubbi: per quanto riguarda Gonzalez ci poteva stare qualcosa, mentre Scamacca all'andata poteva essere espulso".

- La semifinale di ritorno tra Atalanta e Fiorentina nel complesso è stata ricca di episodi da moviola. Il raddoppio firmato dapoco prima del quarto d'ora (sul risultato di 1-0)per un pestone rifilato da Koopmeiners a Beltran poco prima della rete, alla quale si aggiungenella ripresa per aver fermato una chiara occasione da rete: decisione giuste in entrambi i casi.