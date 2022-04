Il tecnico della Salernitana Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domenica alle 18 contro la Roma: "Vogliamo progredire giorno dopo giorno. Anche noi analizziamo i dati ed è assolutamente vero che stiamo facendo delle buone partite, ma non stiamo raccogliendo i punti che meriteremmo".



QUESTIONE DI PARTICOLARI - "Ci sono dei particolari che dobbiamo ancora sistemare. L'ultimo passaggio, l'opzione finale in zona offensiva, la riorganizzazione e la lettura dell'azione avversaria, nel momento in cui perdiamo il pallone. Noto perseveranza quando ci alleniamo e sono felice di questi ragazzi; da quando sono qui, trovo complicato menzionare un solo giorno in cui non ho visto gli atteggiamenti corretti. Ora bisogna però alzare l'asticella. Possiamo toglierci belle soddisfazioni".



SPERANZA SALVEZZA - "Il ritardo dalla quartultima è sempre stato ampio, anche perchè le partite contro Udinese e Venezia non si sono ancora disputate. Io sono focalizzato sulla volontà di fare molti punti già prima della trasferta di Udine e della gara in casa contro il Venezia. Ci danno poche possibilità di rimanere in Serie A, ma vogliamo crederci fino all'ultima giornata. La Roma è un avversario forte e merita massima considerazione. Sanno sfruttare tanto le palle inattive e anche su questo ci siamo un po' registrati per non essere impreparati".