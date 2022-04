Calendario fitto e ricco di impegni per i club dei maggiori campionati europei. Fra infrasettimanali, anticipi, posticipi e coppe non c'è tempo per fermarsi un attimo. E non si ferma neanche la Schedina di CM, il consueto appuntamento del weekend calcistico con le migliori quote dei nostri campionati e dei più importanti tornei europei.



Dalla redazione di Calciomercato.com, Federico Targetti e Francesco Guerrieri vi consigliano alcune partite su cui puntare nel fine settimana. Due schedine, sfogliando la margherita delle quote più accattivanti. Ecco i nostri consigli.



Si parte con la puntata di Federico per il sabato:



Villarreal-Athletic Bilbao 1 a 2.30

Aston Villa-Tottenham GOAL a 1,65

Empoli-Spezia 2 a 3,75

Inter-Verona UNDER a 2.40

Frosinone-Cremonese 2 a 2.85



Con 5€ se ne vincono 486,70



Ecco invece le scelte di Francesco per la domenica:



Torino-Milan 2 a 1.92

Genoa-Lazio 1 a 4.20

Roma-Salernitana UNDER a 2.40

Napoli-Fiorentina GOAL a 1.75

Sassuolo-Atalanta X 3.75



Con 5€ se ne vincono 657,26