Nicola l'ha fatto di nuovo: l'uomo delle imprese salva anche l'Empoli e festeggia con il rinnovo

. Quando tutto sembra scritto, quando le speranze sembrano ormai abbandonate, ecco apparire, puntuale, un barlume di speranza, una luce in mezzo al buio. Una sentenza che risponde al nome diDopo le salvezze conquistate con Crotone, Genoa, Torino e l'iconica rimonta con la Salernitana,scrive una nuova pagina di storia della Serie A.all'ultimo respiro ed è salvo.In copertina c'è Nicola, ma a braccetto si porta stretto. Se poteva esserci un giocatore capace di ribaltare il risultato dopo i 90', poteva essere solo lui. Arrivato a gennaio tra le incertezze, Niang si è dimostratodei match, segnando addirittura. E così anche oggi, quando il pareggio per 1-1 sembrava condannare alla retrocessione l'Empoli, il senegalese è riuscito a tirare fuori il coniglio dal cilindro,e permettendo alla sua squadra di superare in un colpo Frosinone e Cagliari. E così la celebre "Zona Cesarini", ribattezzata recentemente "Zona Caicedo", prende le forme di una

Aveva fatto scalpore quella salvezza conquistata da Davide Nicola, partendo dall'ultimo posto e soprattutto partendo da una percentuale di speranza che l'allora direttore sportivo. Se la salvezza dell'Empoli non è sicuramente da paragonare a quella di Salerno - ben più complessa per la posizione di partenza - questa volta la peculiarità del traguardo raggiunto è il timing. Perchée perché chiunque in quel momento avrebbe datodi possibilità di salvezza. E invece no.

Il capitolo di Empoli è soltanto l'ultimo di una lunga serie di cavalcate alla rincorsa della salvezza orchestrate da Nicola. Non solo la già menzionata, l'allenatore piemontese aveva già centrato imprese simili con. Con ilnelereditò la squadra da Marco Giampaolo a 20 giornate dalla fine e traghettò i granata dal terzultimo posto a una salvezza con una giornata d'anticipo (facendo 23 punti in 19 giornate). Lo aveva fatto, portando alla salvezza la squadra consegnatagli da Thiago Motta, che in quel momento si trovava all'ultimo posto (fece 25 punti in 19 partite). Ma la prima vera impresa risale alla, annata in cui Nicola cambiò nelgirone di ritorno la stagione di unpenultimo, che riuscì a salvarsi con 25 punti nelle ultime 19 partite. Quella volta, a pagarne le conseguenze fu - ironia della sorte -. Quell'Empoli che oggi osanna Nicola e tutti i giocatori che hanno contribuito all'impresa.

Esplode dunque la festa ad Empoli, piccolo paese della Toscana, ma con una grande devozione per il calcio. Al Castellani tutti si abbracciano e ci si guarda negli occhi come a dire: "Lo abbiamo fatto davvero". Al termine di una stagione in cui si sono susseguiti in panchina Paolo Zanetti, poi Aurelio Andreazzoli e infine Davide Nicola, l'Empoli può finalmente festeggiare. Festeggia l'Empoli e festeggia Nicola, che con questa salvezza fa scattare la clausola di(si lega fino a giugno, nel giorno in cui l'Empoli festeggia la sua terza salvezza consecutiva,. Ora, la domanda che sorge spontanea è una: quale promessa avrà fatto questa volta Nicola? A Crotone aveva promesso di partire, con la Salernitana aveva invece detto "andròin caso di salvezza". Quel che è certo è che