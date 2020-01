L'allenatore del Genoa, Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria ottenuta sul Sassuolo: “Parto dal presupposto che questa squadra presentava dati con aree di miglioramento. I gol subiti erano troppi. Abbiamo lavorato sulla possibilità di aumentare i gol in verticale e di poter essere equilibrati".



MERCATO - "La società conosce le mie valutazioni tecniche per quanto riguarda il mercato. Mi piace concentrarmi su quelli che ho a disposizione".



ATTACCANTI - "Destro? Volevo sfruttarlo più avanti, ma a causa di alcune situazioni non ho potuto inserirlo. Pinamonti si è infortunato nella rifinitura e fortunatamente non è niente di grave. Zapata è rientrato dall’infortunio e non potevo schierarlo dall’inizio".