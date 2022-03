Davide Nicola, allenatore della Salernitana, commenta a Dazn il 2-2 contro il Sassuolo: "Non ci interessano i risultati delle altre, noi scendiamo sempre in campo pensando a vincere, si può fare meglio ma oggi ho visto 25 minuti di qualità assoluta da parte dei miei giocatori. Poi abbiamo pagato delle letture sbagliate che hanno permesso a loro di ribaltare, nella ripresa però siamo entrati con la voglia di accettare i duelli e abbiamo riagguantato una gara che non era facile. IL DIRETTORE SABATINI - "Lui è molto autocritico, ha qualità morali e tecniche indiscutibili. Non è colpa sua se la squadra ancora non vince, non abbiamo numeri sufficienti per riuscirci evidentemente. Ci stiamo avvicinando all'obiettivo e prima o poi ci riusciremo.""Il nostro approccio è a prescindere aggressivo in entrambe le fasi, cercando di avere equilibri e giuste letture. Il tutto arriva con il giusto allenamento e con il lavoro. Però non penso che chi è vicino alla Salernitana possa essere scontento di quanto sta vedendo"."Ha sentito indurire un muscolo, vediamo".