Il Tolosa è una polveriera. Dopo aver vinto la Coppa di Francia, il club "cugino" del Milan ha vissuto due casi che hanno sconvolto la quiete dello spogliatoio. Prima il marocchino Zakaria Aboukhlal, che si è rifiutato di vestire la maglia contro l'omofobia e ha rivolto un commento sessista al vicesindaco della città, ora Rasmus Nicolaisen: il terzino danese è stato fermato per alcune tensioni nate all’interno dello spogliatoio a causa di storie legate ai soldi, non restituiti ai compagni.



LUDOPATIA - Amante del gioco d’azzardo online, il 26enne, già fermato ai tempi del Portsmouth per la ludopatia, avrebbe preso in prestito 100mila euro da diversi membri del club: una somma che non ha mai ridato, tanto da costringere il capitano Brecht Dejaegere e il suo vice Branco van den Boomen a esprimere la generale insoddisfazione direttamente al presidente Damien Comolli. Diversi giocatori avrebbero inoltre minacciato di non giocare se non fosse stata trovata una soluzione: di conseguenza a Nicolaisen sarebbe stato versato un anticipo dello stipendio, così da consentirgli di sistemare i debiti.