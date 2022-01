Nicole McPherson è una delle star del web per quanto riguarda il mondo del pilates, con 113 mila followers su Instagram. Dall'Australia, Nicole posta su IG, e sul suo blog personale, le foto e i video con i suoi consigli personali di istruttrice di pilates. Oltre che la sua professionalità, e i bellissimi paesaggi (soprattutto marini), i fan di Nicole possono anche ammirare il suo fascino femminile, un elemento che sicuramente non nuoce al suo successo. L'inverno è a metà, fra poco si respirerà aria di primavera, siete pronti/e a rimettervi in forma?



SCORRI LA GALLERY PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI NICOLE MCPHERSON