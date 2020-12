a scatenare il panico, letteralmente, all'interno del mondo del nostro calcio già incredibilmente provato dall'emergenza Covid e dalle sue drammatiche conseguenze economiche. Le parole chiave di questo terremoto economico sono 4 e si collegano l'un l'altra fra le pieghe dei bilanci dei club professionistici e che,Sono:Dal momento della sua introduzione il Decreto Crescita ha modificato e implementato una normativa già esistente e realizzata dal Governo Renzi che favoriva il "rientro dei cervelli". Per quello che riguarda i lavoratori questa dicitura è stata ampliata e modificata in "lavoratori impatriati" e quindi non solo legata agli italiani che avevano lasciato il nostro paese.. Uno strumento che, dopo un primo consulto con il governo, è stato fatto proprio e utilizzato anche dalle società dello(calcio, basket e non solo).La circolare dell'Agenzia delle Entrate sottolinea che per far sì che le agevolazioni valgano anche per le società sportive professionistiche manca un decreto attuativo che renda ufficiale l'accesso a questi bonus.l'imposta sul reddito delle persone fisiche e che per i redditi superiori a 75mila euro annuiPer arrivare alla cifra netta, poi, i club sono tenuti a versare allo stato anche altre piccole percentuali che però non variano in base al decreto crescita (ad esempio lo 0,5% va destinato al sostegno dei settori giovanili).Contando che i club hanno iniziato ad utilizzare questo strumento già per i giocatori e gli allenatori arrivati in Italia dall'estero nel corso della sessione di mercato estiva 2019, le cifre che l'Agenzia delle Entrate sarà tenuta a richiedere sono multimilionarie. Considerando le rose odierne e quindi soltanto l'annata 2020-21(fra tassazione versata con Decreto Crescita e quella che sarebbe stata dovuta senza agevolazioni) per "colpa" degli stipendi di(12 netti, e differenza di 5,76 milioni),(7,5 e 3,6),(7,5 e 3,6)(7 e 3,36),(6 e 3,15,(5 e 2,41) e(3 e 1,44). L'altra grande penalizzata è lmilioni che derivano da(12 e 5,76),(7 e 3,36),(7 e 3,36),(6 e 2,88),(5,5 e 2,65)(5,5 e 2,16) e(2,5 e 1,20).Più staccate le altre big comedi differenza (Osimhen, Lozano, Demme, Llorente, Bakayoko e Lobotka), la(Fonseca, Pedro, Mkhitaryan, Smallin e Carles Perez) e ilin cui pesano i 3,36 legati al contratto da 7 milioni netti l'anno di Zlatan. Impossibile poi non considerare casi "particolari" come quello di Franckche con i suoi 4 milioni netti porta una differenza di ben 2 milioni di euro da versare in tasse per la Fiorentina.- Le cifre, come detto vanno poi allargate anche alla stagione 2019-20 per quei giocatori che sono arrivati in Italia nel corso delle ultime due sessioni di mercato e, ovviamente, amplierà fino a sforare i 100 milioni le cifre che la Serie A (club o calciatori) dovrà versare all'Erario.Ufficialmente il "debito" con lo stato lo hanno le persone fisiche e quindi calciatori e allenatori, maDi norma, perché nel calcio il ragionamento non è sempre applicabile.(il caso Dybala insegna) e per questi casi, spesso e volentieri, gli agenti si sono premurati di far firmare contratti che, in caso di mancate agevolazioni, non è il giocatore, ma il club, a farsi carico di sanare il debito con l'agenzia delle entrate. E così, ancora una volta, toccherà ai bilanci societari soffrire. E in un anno che per lo sport è stato disastroso questa sì, è tutto tranne una notizia da accogliere a cuor leggero.