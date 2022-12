Jorge Maria Bergoglio sarà il tifoso in più dell'Argentina per la finale mondiale oggi contro la Frania. Papa Francesco è un grande appassionato di calcio, ma chi lo conosce assicura che non guarderà la partita di oggi alle 16. Rispettando una tradizione che va avanti dal 15 luglio 1990: erano passati pochi giorni dalla sconfitta dell'Argentina nella finale del Mondiale in Italia, da quel momento in poi Bergoglio non ha mai più visto la tv. E non lo farà neanche oggi.



NESSUNA ECCEZIONE - Nessuna eccezione, neanche per il San Lorenzo Almagro, squadra argentina per la quale faceva il tifo da bambino e che andava a vedere allo stadio: "Una guarda svizzera ogni settimana mi dice i risultati". E chissà che non succederà così anche oggi, intorno alle 18 - salvo supplementari e rigori - quando finirà la finale Argentina-Francia.