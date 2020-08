capace di centrare anche quest'anno una salvezza relativamente tranquilla e di togliersi qualche soddisfazione contro le big, come la vittoria sul Milan alla prima di campionato e quella ancora di maggiore prestigio contro la Juventus, rimandando la festa scudetto degli uomini di Sarri.in vista del prossimo campionato ma,- ", ho già parlato con i dirigenti e certi giocatori. Lens. E nonostante ci siano state molte altre offerte, mi sono chiesto di cosa avessi davvero voglia, cioè di tornare in Francia. E così mi sono convinto", ha dichiarato a L'Equipe. Niente Champions League dunque, almeno per ora, ma la volontà di ripartire dalla Ligue 1 e da una squadra di grande tradizione che ha ritrovato la massima categoria proprio al termine della passata stagione dopo una lunga assenza.- Fofana ha voluto esprimersi poi sulla sua avventura all'Udinese: "Voglio ringraziare l'Udinese dove ho trascorso quattro buone stagioni.".