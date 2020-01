Andrea Favilli non vestirà la maglia del Torino. Il centravanti del Genoa, tanto seguito dalla società granata negli ultimi giorni, alla fine non è approdato alla corte di Walter Mazzarri.



Il mancato acquisto di Favilli è legato alla mancata cessione di Simone Zaza: il Torino avrebbe infatti cercato l'affondo decisivo per il giovane centravanti solamente nel caso in cui fosse partito il numero 11.