Negli ultimi giorni si era parlato di Inter per lui, ma l'ormai ex Napoli, Dries Mertens, potrebbe giocare ancora in Campania, seppur con una maglia diversa. Sull'attaccante belga c'è il forte interesse della Salernitana, il club granata, secondo la Repubblica, avrebbe offerto al calciatore un ricco contratto da 3,5 milioni di euro a stagione.