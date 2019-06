Yannick Ferreira Carrasco è pronto a tornare in Europa, ma non in Italia. Secondo il Mirror, infatti, l'esterno d'attacco belga è molto vicino alla firma con l'Arsenal. Carrasco, attualmente in forza al Dalian Yifang, era stato cercato anche da Milan, Inter e Roma negli ultimi mesi, ma si prepara adesso ad andare ai Gunners.