Fa sempre notizia la mancanza di tanti giocatori della Juventus nella Nazionale. Tra i convocati di Roberto Mancini per gli impegni contro Estonia, Polonia e Bosnia ci sono solo due bianconeri: Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi. Gli juventini in azzurro sarebbero però potuti essere in 4, ma Giorgio Chiellini e Federico Chiesa rimangono a Torino a causa di problemi muscolari.