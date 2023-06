Neanche il tempo di metterlo in cima alla lista dei possibili sostituti per la Juventus in caso di addio a Bremer che Pau Torres rischia seriamente di sfumare. Secondo quanto riportato da Relevo in Spagna il difensore del Villarreal è a un passo dall'Aston Villa del duo Monchi-Emery che hanno praticamente chiuso l'acquisto per una cifra fra i 35 e i 40 milioni.