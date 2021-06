Niente Juve per Memphis Depay. L'olandese, impegnato in queste settimane con la nazionale Oranje a Euro2020, lascerà il Lione ma lo farà per volare in Liga. E' fatta, infatti, per il suo passaggio al Barcellona, dove lo attende il compagno di selezione De Jong, oltre all'altro volto nuovo, anch'egli a parametro zero, Sergio Aguero.



I DETTAGLI - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, l'operazione è in chiusura: per Depay pronto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 5 milioni di euro netti a stagione. L'annuncio è atteso per i prossimi giorni, forse già nella giornata di oggi.