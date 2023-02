L'Equipe riporta una notizia straziante che coinvolge anche la Juventus: Ignatius Ganago, attaccante camerunense del Nantes prossimo avversario dei bianconeri nei playoff di Europa League, salterà la sfida di andata di giovedì. Non si tratta di un infortunio, ma di qualcosa di infinitamente peggiore.



TRAGEDIA - Il calciatore camerunese è tornato in patria non appena ha appreso di aver perso per un malore la figlia di 5 anni: il permesso è arrivato tempestivo, di fronte a queste cose anche il palcoscenico europeo diventa semplicemente insignificante.