. Così, circa un mese fa, il designatore Rocchi aveva presentato e benedetto l’introduzione del nuovo. Domenica scorsa all’Allianz Stadium ha dimostrato invece di essere l’ennesimo marchingegno finito nelle mani sbagliate e in grado, ancor più del Var precedente, diQuest’ultimo è però un aspetto che ai direttori di gara di nuova generazione non interessaSenza riuscirci, perché alla fine riescono lo stesso a fare danni più di una bomba d’acqua estiva. E non si capisce se lo facciano per inadeguatezza nell’’utilizzo delle nuove tecnologie (nonostante Rocchi garantisca, ogni volta, sull’ assoluta certosina preparazione degli arbitri),, oppure se lo facciano apposta. Se insomma provino piacere a prenderci tutti per i fondelli, come nella favola di Andersen sui vestiti del Re.Lo ha sintetizzato bene Allegri a fine partita:Una battuta divertente che però fotografa al meglio quanto avvenuto sul campo, sia sulla rete di Vlahovic e altrettanto su quella di Castrovilli.Per giustificare l’annullamento della prima hanno circolettato,, roba che solo il telescopio di Roche de los Muchachos alle Canarie riuscirebbe a vedere. Infatti, nell’allineamento digitale delle sagome, non c’era luce tra l’attaccante serbo e il difensore. Così come altrettanto non se ne vedeva tra Ranieri e l’ultimo difensore juventino.ma in campo così come a Lissone non l’hanno presa nemmeno in considerazione, e sarebbe stata la giustificazione più logica e corretta di quell’annullamento. All’AIA hanno preferito optare invece per quella più notarile e infinitesimale, in modo da scansare le possibili proteste di Commisso.della Lisciani Giochi, perché la sala Var è diventata ormai come il laboratorio di madame Curie., perché non esiste più il calcio come lo si concepiva una volta. Siamo arrivati alla brutta copia del football americano, che infatti è un’altra cosa.(la Juve, ndr) piuttosto che un altro è diventata a tal punto un’ossessione per l’intera categoria arbitrale da propinarci questo aborto: uno sport castrato delle sue emozioni e immolato sull’ altare della tecnologia, usata in maniera distorta e parossistica., con una parte ben visibile del corpo, non questa aberrazione proposta oggi , utile solo a salvare le coscienze – e il posto - agli arbitri. I quali ora ci diranno che il var semi (non del tutto) automatico è assolutamente perfetto.