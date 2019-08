Corteggiato anche dal Lecce, Kostas Mitroglou ha deciso di passare dal Marsiglia al PSV in prestito. Intervenuto in conferenza stampa, l'attaccante greco spiega la sua decisione: "Sono sollevato ora. È una grande opportunità venire a giocare qui. La mia carriera è un'avventura e la scelta del PSV è un grande passo avanti. Non vedo l'ora di giocare e scoprire il campionato olandese".