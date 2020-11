Ora è ufficiale, Zlatan Ibrahimovic non tornerà in Francia. Lo svedese, atteso a Lille nella serata di giovedì per disputare la sfida di ritorno dei gironi di Europa League, sarà costretto ai box dal problema muscolare rimediato ieri contro il Napoli: niente amarcord in un paese dove ha trascorso quattro stagioni da protagonista assoluto, dopo i 156 gol con il Psg.



'MILAN ZLATANE NAPLES' - Determinante, devastante, decisivo. Tanto che nel linguaggio comune, e in quello del giornalismo sportivo in particolare, è sempre in uso il neologismo "zlataner": voce del verbo "zlatanare". I titoli dei quotidiani dopo la vittoria del San Paolo? "Milan zlatane Naples". Il verbo "zlatanare", entrato nel dizionario svedese, è in realtà stato coniato proprio nel Paese dove l'attaccante arrivò nel 2012.



IL SIGNIFICATO - Il significato? "Dominare, nel senso positivo e benefico, magari facendo qualcosa di acrobatico, differente, impossibile e può inglobare altre parole e avere molti sinonimi".