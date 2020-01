Lo aveva prenotato da più di due mesi, il viaggio alla Maldive. Una vacanza da sogno, con la sua fidanzata. Ma Federico Chiesa ha deciso di rinunciare al mare cristallino e di restare al freddo di Firenze, per lavorare e riprendersi del tutto dal problema alla caviglia destra e dal fastidio all’adduttore. Missione compiuta.



DA MONTELLA A IACHINI - Protagonista ieri nell’allenamento a porte aperte al Franchi, 8 mila tifosi viola hanno potuto assistere alla seduta, con Chiesa in gruppo dall’inizio alla fine. Recuperato, con il Bologna sarà a disposizione del neo tecnico Iachini. Il motivo del mancato viaggio alla Maldive è legato però a un obiettivo più grande: Federico vuole cambiare marcia nella seconda parte di stagione, rivoltando un 2019 che, da agosto in poi, è stato catastrofico. Iachini lo ha elogiato ed è pronto a rimetterlo al centro del progetto viola: “Lo devo ringraziare, perché in questi giorni di festa ho passato molto tempo al centro sportivo per studiare certe situazioni e ho trovato qui anche lui. Ha rinunciato alle ferie, gli avevo chiesto questa cortesia e mi ha accontentato dimostrando grande attaccamento alla maglia”.



INTER E JUVE... - Legato a maglia e città, ma il rinnovo continua a non arrivare. Il 4 dicembre scorso l’ultimo incontro tra Commisso e Enrico, il papà di Federico: un meeting positivo, nel quale però non è stata trovata un’intesa definitiva. Ieri Joe Barone, ad della Fiorentina, ha così parlato dell’esterno: “Chiesa è un grande calciatore, non solo per la Fiorentina ma anche per tutto il calcio italiano. Sono convinto che farà un ottima seconda parte del campionato”. Uno sprone ma anche un monito: Chiesa resta infatti nel mirino di Juve e Inter. I bianconeri avevano trovato un accordo col giocatore in estate, ma non con la società viola. Ci riproveranno da giugno, con una concorrente in più: l’Inter di Marotta, che si è già iscritta alla corsa per il talento classe ’97.