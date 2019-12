Enrico Chiesa, padre e consigliere dell'attaccante della Fiorentina Federico, ha parlato a margine della festa del Figline della stagione fino a questo momento: "E' una bella festa, fa piacere essere qui, perché ho passato anni meravigliosi. Ho vinto a Figline l'unico campionato della mia carriera, con tanti amici e compagni meravigliosi, con i quali condivido le gioie del passato. Io allenatore qui? Sarebbe stata una nuova avventura ma non è andata in porto. Federico è al centro sportivo per recuperare dall'infortunio alla caviglia, ci auguriamo possa recuperare presto. Incontro con Commisso? E' stata una piacevole chiacchierata con una persona eccezionale, c'è grande empatia e siamo rimasti contenti, così come lo è rimasto lui. C'è un bel rapporto con lui e Pradè, speriamo vada tutto per il meglio. Il campionato? Speriamo che la Fiorentina possa risalire la china, ha i mezzi per farlo"