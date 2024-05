Niente Milan? Ecco come l'ha presa Lopetegui. E ora si fa sotto un'altra big

Da papabile allenatore dela scartato dalla lista a furor di popolo, gli ultimi giorni di Julensono stati una sorta di pendolo. Come riporta Relevo, l'inversione a U dei rossoneri è stata voluta espressamente dache, spinto dalla sollevazione dei tifosi, è tornato sui suoi passi. Una mossa che non ha del tutto convinto le restanti componenti della società eLo spagnolo è rimastodall’atteggiamento del Milan che, quando si trattava ormai di mettere nero su bianco il contratto,I rossoneri andranno su un altro profilo e i nomi ora più caldi sono quelli di

Sono ore di attesa per Lopetegui. Le sta passando addove è nato e dove ora è in compagnia di suo padre 93enne. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il ciclone mediatico lo ha lasciatoMa per lui le porte di una big potrebbero non essersi chiuse. Dall'Inghilterra infatti rimbalzano voci di unsempre più in rotta con. In un primo momento Lopetegui aveva preso tempo. Ora, con il Milan che si allontana, i discorsi possono ripartire.