Niente Milan, il figlio di Redondo va da Messi

Niente Italia per Federico Redondo. Il centrocampista dell'Argentinos Juniors ha accettato l'offerta dell'Inter Miami. Il club statunitense, dove gioca il suo connazionale Lionel Messi, pagherà 8 milioni di euro più il 15% sulla futura rivendita. Il figlio d'arte era in scadenza di contratto a dicembre 2024 e non è extracomunitario perché ha anche il passaporto spagnolo, essendo nato a Madrid il 18 gennaio 2003. Quando suo papà Fernando aveva già lasciato il Real e giocava nel Milan, dove arrivò nell'estate del 2000 per poi ritirarsi dal calcio giocato 4 anni dopo, raccogliendo soltanto 33 presenze in maglia rossonera.



Proprio il Milan era tra le squadre che lo avevano seguito anche con la nazionale Under 23 allenata da Javier Mascherano, che si è qualificata alle Olimpiadi di Parigi 2024 battendo il Brasile nel torneo sudamericano in Venezuela.