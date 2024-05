Niente Milan, niente Inter: Adarabioyo ha scelto il suo futuro

un' ora fa



Brutte notizie oltremanica per le nostre squadre. Uno dei loro obiettivi, Tosin Adarabioyo, potrebbe presto sfumare. Il difensore classe 1997 del Fulham è in scadenza di contratto a fine stagione: una situazione la sua che, mista all'indubbio valore del giocatore, aveva stuzzicato Inter e Milan, alla ricerca di centrali affidabili.



Secondo quanto scrive The Northern Echo però Adarabioyo avrebbe optato per restare in Premier League e accettare la corte serrata del Newcastle. I Magpies devono rientrare nei parametri del Fair Play finanziario e, per quello, stanno puntando sui parametri zero.