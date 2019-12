Ha rifiutato le proposte in arrivo dall'Inghilterra perché è diviso a metà su dove tornare a giocare in Italia. Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è a Bologna o a Milano, in maglia rossonera. La decisione dello svedese è oggetto di interesse anche per gli analisti secondo i quali il centravanti di Malmoe farà una scelta di cuore. "Se sceglie il Bologna lo fa per me" ha specificato il tecnico dei rossoblu Sinisa Mihajlovic nel giorno del suo ritorno in panchina. E in effetti i trader avallano questa opzione che gradualmente è diventata quella favorita sulla lavagna scommesse, sorpassando l'opzione Milan: Ibra al Bologna si gioca a 1,90, i rossoneri sono invece a 2,25. Staccatissime tutte le altre soluzioni: la Liga vale 9,00, la Premier invece è a 12,00 così come il Napoli. A 50,00 il ritorno all'Inter, a 100 quello alla Juventus, secondo Agipronews.