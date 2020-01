Niente Milan per ​Jean-Clair Todibo. Il difensore - cercato dai rossoneri nelle scorse settimane per rinforzare il reparto arretrato prima della cessione di Caldara e del colpo Kjaer - ha scelto lo Schalke 04. Il difensore lascerà il Barcellona in prestito secco, le parti hanno trovato l'accordo totale proprio in queste ore. Il club blaugrana non voleva cedere il giocatore a titolo definitivo o in prestito con diritto/obbligo di riscatto, motivo per cui il Milan ha mollato la presa nei giorni scorsi. Alla fine Todibo - che aveva diverse proposte di prestito secco sul tavolo - ha scelto lo Schalke per giocare con continuità nella seconda parte di stagione.