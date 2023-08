Rogerio lascia il Sassuolo e l'Italia. Il terzino sinistro brasiliano (classe 1998 ex Juventus) ha accettato l'offerta del Wolfsburg, che lo porta in Germania. Questo trasferimento ha effetti su Milan e Inter, infatti i rossoneri valutavano Rogerio in alternativa a Calafiori del Basilea e a Pellegrini della Juve per il dopo Ballo-Touré come vice Theo Hernandez, mentre l'arrivo di Rogerio chiude le porte del Wolfsburg al tedesco Robin Gosens. Il quale ora "rischia" di restare in nerazzurro, visto che sul tedesco ex Atalanta si era tirato indietro pure l'Union Berlino.



E CARLOS AUGUSTO... - Di conseguenza l'Inter non può affondare il colpo su Carlos Augusto. Il brasiliano del Monza (che si è già cautelato prendendo il greco Kyriakopoulos dal Sassuolo) è sul taccuino della Juventus e nel mirino del Torino.