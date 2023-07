La Roma gira il terzino sinistro Matias Vina (classe 1997 reduce da un'esperienza in Inghilterra al Bournemouth) in prestito al Sassuolo, che a sua volta nello stesso ruolo cede il greco Georgios Kyriakopoulos (classe 1996 ex Bologna) al Monza. Dove in uscita può esserci il brasiliano classe 1999 Carlos Augusto, conteso dalla Juventus all'Inter.