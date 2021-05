. In scadenza di contratto a giugno, l'attaccante dell'OM ha trovato l'accordo con il, società messicana in cui milita un altro francese ex Marsiglia come André-Pierre Gignac. Sfuma definitivamente, dunque, l'ipotesi Milan: già nelle ultime settimane i rossoneri avevano allentato la presa, scettici a livello tattico. Dall'anno prossimo Thauvin sarà di scena in Messico.