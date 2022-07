Secondo il giornalista dell'ESPN Tylor Twellman, Luis Suarez è molto vicino a trasferirsi in MLS. Dopo la scadenza del contratto con l'Atletico Madrid, il giocatore uruguaiano è stato accostato ad alcuni club italiani - Monza in testa - e al Nacional di Montevideo, la squadra nella quale ha mosso i primi passi. Ma in pole position ci sarebbe il Los Angeles FC in cui militano anche Giorgio Chiellini e Gareth Bale.